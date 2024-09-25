«Встала на защиту отечественных артистов»: Чеботина оправдалась за критику певицы Адель

Певица Люся Чеботина оправдалась за критику вокальных данных иностранной звезды Адель. Она заявила, что ее слова не так поняли, и на самом деле она просто хотела защитить отечественных артистов.

Недавно в Сети распространилось видео, в котором исполнительница хита «Солнце Монако» рассказала о концерте Адель, от которого осталась не в восторге. Она призналась, что живое пение артистки ее не впечатлило. После этих высказываний пользователи «атаковали» гневными сообщениями Чеботину, обвинили ее в высокомерии.

Ответить на хейт Люся решила в интервью стилисту Алеко. Она заявила, что не сравнивала себя с Адель.

«Я не считаю себя лучше. Я встала на защиту отечественных артистов, потому что я вижу хейт в их адрес. Очень часто восхваляют запад — на западе тоже живые люди. Имела в виду одно, вырезали другое», - поделилась Чеботина.

Люся добавила, что имеет право высказывать свое мнение, как и любой другой человек.

Ранее Люся Чеботина заявила, что обладает даром предсказания.