«Встал не с той ноги»: Лена Катина пожаловалась на мужа, который кричит на нее без повода

Певица Лена Катина рассказала, что у ее мужа Дмитрия Спиридонова бывают перепады настроения. По словам звезды, супруг даже может наорать на нее без повода. Секреты брака она раскрыла в эфире шоу «Звезды сошлись».

Поклонники считают отношения экс-солистки группы «Тату» с мужем идеальными. Он часто признается ей в любви, а она поддерживает его в самые трудные моменты. Оказалось, что избранник Катиной удивляет ее своим поведением и даже может вспылить.

«Встал не с той ноги, что-то у него где-то произошло или что-то не получается, плохое настроение. Вот он вообще без повода может просто взять и наорать», — заявила исполнительница.

Дмитрий объяснил свое поведением тем, что жена начала шуметь в шесть утра. На что она ответила, что ухаживает за их сыном, которому нет и года.

«Конечно, ты же десятимесячного ребенка в этот момент несешь попу мыть, памперсы менять. Пусть ребенок будет в грязных памперсах, зато Димочка будет спать в шесть утра», — пожаловалась певица.

Артистка убеждена, что в характере Спиридонова виновата астрология.

«Близнецы – это ужасно! Это биполярка постоянная!» — заявила Лена.

Но супругам удается улаживать конфликты, так как они могут сесть и все обсудить. Правда, перед этим, по словам звезды, нужно «проораться».

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