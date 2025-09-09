Встал на путь исправления после скандала: муж Леры Кудрявцевой снялся с дочерью возле школы

Оскандалившийся муж Леры Кудрявцевой снялся с их совместной дочерью у школы после обвинений в алкоголизме. В личном блоге Игорь Макаров опубликовал фото с Марией, которую провожает в школу.

7-летняя дочь Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова пошла в первый класс. В качестве учебного заведения была выбрана гимназии имени Примакова в Москве. Супруги также воссоединились, чтобы присутствовать на торжественной линейке, посвященной началу учебного года. Теперь хоккеист показал, как провожает Марию в школу. Он позировал рядом с девочкой, обнимая ее и держа за спиной портфель первоклассницы. Примечательно, что спортсмен выглядел свежо — судя по всему, он встал на путь исправления после скандала.

Недавно Лера Кудрявцева пожаловалась на супруга в соцсети и призналась, что устала бороться с его алкогольной зависимостью. Телеведущая в слезах рассказала, что постоянно спасала и лечила Игоря Макарова, но ее усилия оказались напрасными: «Меня разрывает от беспомощности, от усталости. Я стала „созависимой“». В ответ хоккеист нецензурно обругал жену, а та дала понять, что не намерена страдать после оскорблений.

Напомним, в 2024 году пара уже переживала кризис в отношениях. В январе Лера Кудрявцева заявила, что ушла от мужа после 10 лет брака. Артистка не назвала причину разрыва, но намекнула на проблемы Игоря Макарова с алкоголем. Спустя время она призналась, что официально не подала на развод, а решила замотивировать мужа взять себя в руки.

