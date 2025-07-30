НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 30 июля 2025, 12:25
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«Встает только тот, кто сначала упал»: Ольга Бузова показала новое увлечение

Ольга Бузова после подозрений в беременности отправилась кататься на вейксерфе.
«Встает только тот, кто сначала упал»: Ольга Бузова показала новое увлечение

© Комсомольская правда | East News

Поющая телеведущая Ольга Бузова похвасталась новым увлечением. 39-летняя исполнительница хита «Мало половин» вместе с сестрой Анной занялась вейксерфом.

В личном блоге Ольга опубликовала серию видеороликов, на которых показала, как катается на доске по Москве-реке в районе Строгино.

Как призналась Бузова, она четыре раза в жизни вставала на доску, и у нее даже начало неплохо получаться.

«Встает только тот, кто сначала упал… Кайф невероятный, особенно когда ловишь волну. Уже иногда получается ехать без веревки», - разоткровенничалась с подписчиками артистка.

Вейксерф — катание на доске за катером-буксировщиком.

«Встает только тот, кто сначала упал»: Ольга Бузова показала новое увлечение

© PrtScr видео Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ранее Ольгу Бузову вновь заподозрили в беременности. Поводом для обсуждений стало видео поклонника, в котором у артистки проглядывался округлившийся живот. Кадры опубликовали в Сети.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Ольга Бузова
новости шоу-бизнеса
спорт
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Анна Бузова