«Встает только тот, кто сначала упал»: Ольга Бузова показала новое увлечение

Поющая телеведущая Ольга Бузова похвасталась новым увлечением. 39-летняя исполнительница хита «Мало половин» вместе с сестрой Анной занялась вейксерфом.

В личном блоге Ольга опубликовала серию видеороликов, на которых показала, как катается на доске по Москве-реке в районе Строгино.

Как призналась Бузова, она четыре раза в жизни вставала на доску, и у нее даже начало неплохо получаться.

«Встает только тот, кто сначала упал… Кайф невероятный, особенно когда ловишь волну. Уже иногда получается ехать без веревки», - разоткровенничалась с подписчиками артистка.

Вейксерф — катание на доске за катером-буксировщиком.