«Олька, рожай!»: Бузова появилась на публике с округлившимся животом

Телеведущую Ольгу Бузову вновь заподозрили в беременности. Поводом для обсуждений стало видео поклонника, в котором у артистки проглядывался округлившийся живот. Кадры опубликовали в Сети.

Ольга не скрывает, что уже несколько лет мечтает построить семью, родить ребенка. Но пока ей не удалось встретить мужчину, с которым она бы захотела вместе жить. Сейчас о личной жизни Бузова предпочитает умалчивать, поэтому поклонники считают, что у нее кто-то появился. Более того, по мнению некоторых пользователей, телеведущая ждет долгожданного малыша.

Один из фанатов артистки встретил ее на улице и снял видео, на котором запечатлел изменившуюся фигуру кумира. Ольга уже призналась, что в последнее время поправилась, но это не мешает многим думать, что набор веса произошел все-таки из-за беременности.

«Если правда, то счастья ей. Она так давно мечтает об этом», «Олька, рожай!», «Ну, раздобрела и раздобрела, чего такого», «Хорошо бы, если правда», - пишут пользователи.