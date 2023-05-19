«Вспышку туберкулеза удалось подавить»: мать Андрея Макаревича* помогла спасти израильтян

Благодаря научной работе матери певца Андрея Макаревича* (признан иноагентом на территории РФ) в Израиле предотвратили вспышку туберкулеза. Об этом рассказал сам музыкант.

По его словам, вспышка атипичного туберкулеза произошла в Израиле четыре года назад. Болезнь завезли из Африки. В тот момент «протокольные антибиотики были бессильны».

«И во многом благодаря маминым исследованиям эту вспышку удалось подавить», - сообщил музыкант. Его слова приводит Газета.Ru.

Он вспомнил, что мать всю жизнь посвятила изучению «атипичных микобактерий туберкулеза». Возвращаясь с работы в институте, женщина садилась за диссертацию и посвящала ей вечер и часть ночи.

Спустя годы научный труд перевели на иврит. Исследование матери исполнителя внедрили, когда в Израиле произошла вспышка болезни.

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