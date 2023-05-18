Объявленный в 11 районах Москвы карантин связали с мертвыми чайками на Борисовских прудах

Объявленный в Москве карантин связан с чайками, сообщает Telegram-канал Mash. Речь идет о мертвых птицах, найденных на Борисовских прудах.

Как пишет источник, Федеральный центр охраны здоровья животных исследовал трупы птиц и выявил у них высокопатогенный грипп.

После этого собрали заседание специальной противоэпизоотической комиссии. Было принято решение, что места обнаружения мертвых чаек – это зоны потенциального распространения вируса. Поэтому был объявлен карантин.

Напомним, 18 мая появилось распоряжение мэра Москвы Сергея Собянина, согласно которому в 11 районах на юго-востоке столицы вводится карантин. В документе говорится, что это связано «с выявлением 16 мая случая заболевания диких птиц высокопатогенным гриппом птиц». Очагом назывался Борисовский пруд, который находится в парке «Царицыно».

В распоряжении говорится о выделении трех зон: эпизоотического очага, угрожаемой зоны и зоны наблюдения. Внутри них будут действовать ограничительные меры.

В апреле Всемирная организация здравоохранения сообщала о первом случае смерти человека от птичьего гриппа в Китае. Погибшая китаянка контактировала с птицей перед заражением. У тех, с кем общалась заболевшая, не был выявлен птичий грипп.