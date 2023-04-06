«Вспыльчивый и распускает руки»: что происходит в браке Тодоренко и Топалова

Регина Тодоренко и Влад Топалов недавно признались, что не все в их отношениях так прекрасно, как может показаться на первый взгляд. Одно время они находились в серьезном кризисе и даже задумывались о разводе. Однако певец заявил жене, что не позволит ей с ним расстаться, так как он собирается прожить с ней всю жизнь. Эта цитата быстро распространилась в СМИ и дошла до известного блогера Рустама Солнцева, который даже не удивился, что в звездной семье произошел скандал. По его словам, их пара в принципе «очень странная».

Звезда «Дома-2» заявил, что поклонники уже несколько лет наблюдает за тем, как телеведущая трудится на нескольких работах одновременно, растит детей и ведет блог, а ее муж при этом просто наслаждается жизнью. Солнцев уверен, Топалову во многом финансово помогает богатый отец, а от Регины тем временем уже остались «кожа да кости».

Также не сомневается Рустам и в том, что в звездной семье процветает насилие, так как все замечают, что Тодоренко часто выглядит измученной и несчастной. А о вспыльчивой натуре артиста блогер знает не понаслышке. Еще 12 лет назад на истинную натуру Влада ему открыла глаза Виктория Лопырева.

«Я попросил: «Может, ты с Топаловым нас сведешь?» А в тот момент она с ним встречалась. И Виктория ответила: «Да запросто! Но имейте в виду, он такой вспыльчивый и распускает руки». Я очень хорошо помню эту ее фразу. Я могу предположить, что он распускает руки и в отношении Тодоренко. Да на ней же лица нет», - заявил Рустам Солнцев в беседе с изданием teleprogramma в их проекте «Загугли звезду».

Впрочем, это всего лишь догадки блогера, а сама Регина ни разу не говорила о домашнем насилии. А все их бытовые ссоры никогда не переходили в рукоприкладство.

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