«Погода нелетная»: 32-летняя Регина Тодоренко и ее сын чудом миновали опасности в Сочи

Регина Тодоренко ведет активный диалог с публикой. Девушка всегда рада поделиться эксклюзивными подробностями о себе и своей жизни. Сейчас телеведущая находится на отдыхе вместе с семьей в Сочи. Недавно возлюбленная Топалова вновь вышла на связь и рассказала о неприятном инциденте.

Как выяснилось, Регина очень хотела исполнить мечту своего сына и показать ему местные красоты с высоты птичьего полета. Для этого она арендовала частный вертолет. Весь день девушка находилась в ожидании «настоящего приключения», однако незадолго до вылета произошла непредвиденная ситуация: погода резко изменилась и стала опасной для взлета. Об этом Тодоренко вовремя проинформировала ее помощница, которая написала тревожное сообщение.

«Позвонили из аэродрома, к сожалению, погода нелетная. Сильная облачность и ветер», — рассказала Регина.

По словам знаменитости, она крайне расстроилась из-за сложившейся ситуации. Кроме того, Тодоренко и ее сын чудом миновали опасности. К счастью, звездная мама сумела перестроить планы и отправилась вместе с наследником в детский клуб.

«Сегодня мне очень грустно. Я так хотела исполнить желание сына, но из-за погодных условий не вышло», — резюмировала телеведущая.

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