«Вспыльчивые»: актер из «Ранеток» Стефанцов впервые рассказал о жене и сыне

Звезда сериала «Ранетки» Александр Стефанцов впервые поделился подробностями семейной жизни. В интервью Леди Mail актер рассказал о жене и сыне.

Мужчина признался, что счастлив с супругой уже 16 лет. Он отметил, что они прошли вместе «огонь, воду и медные трубы». Артист присутствовал на родах и не сдавался, когда они были без денег.

«Живем счастливо, но без ссор, как в любой семье, не обходится — мы люди творческие (жена актриса, сейчас учится на режиссера кино), вспыльчивые», – поделился Александр.

Знаменитость признался, что их 13-летний сын с детства растет очень творческим и хочет стать мультипликатором. Он любит рисовать комиксы и, по мнению папы, делает это очень хорошо. Кроме того, он лепит из пластилина.

«Также пытается создавать на компьютере мультики — пару коротких мы с ним уже выпустили, для родственников и друзей. Я их озвучил, помог музыкально оформить», – добавил актер.

Звездный наследник учится в школе, но творчество интересует его намного больше. По словам отца, мальчику нравится сидеть в Интернете.

Также Стефанцов объяснил, почему принял решение скрывать личную жизнь. Это случилось после популярности сериала «Ранетки». Мужчина признается, что ему стали писать много сообщений, а он всем отвечал.

«Потом понял, что некоторые не совсем правильно понимают мою вежливость: после моего ответа люди начинали думать, что я им близкий друг или младший товарищ, и мне можно писать по несколько раз в день, а также обижались, если я не отвечаю, и начинали что-то предъявлять, а также давать профессиональные и личные советы», — поделился звезда.

После огромного внимания со стороны фанатов, он стал вести более скрытный образ жизни. Ему приятно встречать поклонников на улице, но иногда они ведут себя слишком нагло. К примеру, пытаются залезть к актеру на руки или кладут руку на лысину.

Ранее актер Александр Стефанцов рассказал, почему пошел работать таксистом.