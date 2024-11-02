«Когда семью кормить нечем, не до принципов»: звезда «Ранеток» устроился работать в такси

Звезда сериала «Ранетки» Александр Стефанцов заявил, что во время пандемии работал таксистом. Актер признался в интервью Леди Mail, что пошел на это из-за отсутствия предложений в кино.

Популярности мужчине принес сериал «Ранетки», а в ноябре выйдет новый сезон сериала с его участием «Я иду тебя искать». Он принимает участие и в других проектах, но востребован был не всегда. Так, в 2020 году он остался без работы. Это было во время пандемии коронавируса.

«Не было ни спектаклей, ни съемок. Пришлось пойти в таксисты. Что делать — когда тебе семью кормить нечем, не до принципов. Это были незабываемые два месяца», – признался мужчина.

Актер отметил, что многие люди его узнавали и говорили приятные слова. Но был и негативный опыт. Так, мужчина пожаловался на длинный рабочий день «за копейки» и на некоторых пассажиров.

«Кто пьяный, кто просто хам, кто за поездку платить не хочет, кто музыку свою требует на всю включить», — добавил звезда.

Он вспомнил, как к нему в машину села очень красивая девушка, а потом стала ковыряться в зубах и ругаться матом. Тогда он был очень разочарован. А однажды с ним случилась история, которая его напугала. Александр рассказал, что его пассажирами стали двое огромных бородатых парня, один из них начал говорить с дядей по видеосвязи. Другой же взял его напиток и выпил.

«В итоге привез я их на какие-то заброшенные дачи, у меня там даже связь пропала. Парни вышли и один из них открыл мою дверь, навис надо мной и говорит: "Брат, может хочешь зайти, чайку с нами выпить?"» – добавил звезда.

Актер отметил, что отказался от предложения и поспешил уехать. Но пассажиры заплатили за проезд и даже оплатили напиток.

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