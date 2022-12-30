Вспыхнули былые чувства: Ольга Бузова страстно поцеловала Тимура Батрутдинова

В столичном кинотеатре «Октябрь» прошла премьера новогоднего фильма «СамоИрония судьбы», в котором главные роли исполнили известные актеры, шоумены, певцы и комики. Ольга Бузова тоже сыграла в кинокартине не маловажную роль. Она воплотила образ Нади из оригинала фильма.

На светском мероприятии телеведущая появилась в эффектном образе. На ней было голубое мини-платье из сверкающих пайеток, дополненное черным жакетом. А на шее у артистки красовался кулон «Сердце океана» из фильма «Титаник».

Такой яркий образ Ольги не оставил равнодушными ее коллег, в том числе шоумена Тимура Батрутдинова. Долгое время им с Бузовой приписывали роман, правда, они всегда эти слухи опровергали и говорили, что являются только хорошими друзьями. Однако за все это время ни у Тимура, ни у Ольги в личной жизни ничего не наладилось.

Увидев Батрутдинова на премьере, Бузова не скрывала радости от встречи с ним. Она поцеловала его прямо в губы и назвала своим «несостоявшимся женихом». На вечере артисты держались за руки и много обменивались улыбками.

К слову, недавно в Сети появились слухи, что у Ольги Бузовой появился тайный поклонник. Теледива опубликовала в социальной сети пост, в котором показала сотни подаренных роз. Поклонники уже стали поздравлять кумира, ведь она так мечтала выйти замуж в этом году, но оказалось, что приятное ей решил сделать ее близкий друг Филипп Киркоров. А их с ним связывают теплые, но далеко не романтические чувства.

Ранее Ольга Бузова высказалась об отъезде из России.