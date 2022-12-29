12:27, 29 декабря 2022
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«Мне непросто»: Ольга Бузова оценила вероятность отъезда из России
Фото: Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East
Певица Ольга Бузова оценила вероятность отъезда из России. Она призналась, что ей «непросто в суровом мире шоу-бизнеса».
Знаменитость заявила, что не относится к звездам, которые покидают Россию. «Я нужна здесь», - считает певица.
Она рассказала, что с 18 лет живет в Москве и этот город «сделал ее счастливой».
Бузова не скрывает, что ей пришлось пережить тяжелые испытания. В первую очередь, речь идет о расставаниях с людьми.
«Для меня отношения — это каждый раз навсегда», - подчеркнула исполнительница. Бузовой тяжело дается справляться со злостью, ей сложно оправдывать плохие поступки.
Ранее стало известно, кто завалил квартиру певицы цветами.
Источник фото:Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East
Источник:Вечерняя Москва
Автор:Лилия ЯрославскаяТеги: