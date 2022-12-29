«Мне непросто»: Ольга Бузова оценила вероятность отъезда из России

Певица Ольга Бузова оценила вероятность отъезда из России. Она призналась, что ей «непросто в суровом мире шоу-бизнеса».

Знаменитость заявила, что не относится к звездам, которые покидают Россию. «Я нужна здесь», - считает певица.

Она рассказала, что с 18 лет живет в Москве и этот город «сделал ее счастливой».

Бузова не скрывает, что ей пришлось пережить тяжелые испытания. В первую очередь, речь идет о расставаниях с людьми.

«Для меня отношения — это каждый раз навсегда», - подчеркнула исполнительница. Бузовой тяжело дается справляться со злостью, ей сложно оправдывать плохие поступки.

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