«Вспомните фильмы, на которых они росли»: рэпер Серега допустил негативное влияние кино на Пугачеву

На сознание певицы Аллы Пугачевы могли негативно повлиять фильмы режиссера Никиты Михалкова, в частности, его работа «Утомленные солнцем». Соответствующее мнение выразил рэпер Серега (настоящее имя – Сергей Пархоменко).

«Вспомните фильмы, на которых они (уехавшие артисты – прим.) росли… О чем «Утомленные солнцем»? О «зловещем» сталинском времени, «плохих» НКВД-шниках, «плохом совке», - рассуждает музыкант. Его слова приводит NEWS.ru.

Он считает, что данный фильм мог отразиться на Пугачевой. Также рэпер заявил, что осудившая спецоперацию певица, «наверняка, изменит свою позицию», однако ей потребуется время.

Исполнитель назвал Пугачеву «заблуждающимся человеком» и призвал ее не цитировать.

Ранее гитарист певицы Александр Левшин рассказал, что после поездки в Чернобыль у Примадонны развились псориаз и нейродермит. Он не исключал, что у певицы начался диабет. Также он рассказал, что на концерт в Чернобыль не поехал единственный музыкант – Игорь Николаев. Он взял больничный. Левшин предположил, что певец испугался.