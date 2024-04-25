«Испугался»: гитарист Аллы Пугачевой раскрыл имя музыканта, не поехавшего с певицей в Чернобыль

Гитарист Александр Левшин, много лет проработавший в коллективе Аллы Пугачевой, вспомнил о гастролях в чернобыльской «зоне отчуждения». Он заявил, что певец Игорь Николаев был единственным, кто отказался поехать с Примадонной и выступить перед ликвидаторами аварии.

«Мы туда поехали всем коллективом, только один человек у нас взял бюллетень (больничный -прим. «Страсти»). Видимо, испугался. Это был Игорь Николаев. Мы на эту тему долго говорили», — сказал Левшин в беседе с NEWS.ru.

Как пояснил гитарист, предложение выступить перед ликвидаторами поступило «сверху». При этом денег за командировку не платили. Пугачева в итоге дала концерт в поселке Зеленый Мыс в 70 километрах от Чернобыля.

В 1986 году Николаев работал в коллективе Пугачевой клавишником.

Ранее Левшин заявил, что после поездки в Чернобыль у Пугачевой диагностировали псориаз и нейродермит. Кроме того, у нее начались проблемы эндокринного характера и даже, возможно, диабет.