Вспомнили былое: Павел Табаков не отходил от Софьи Синицыной на премьере «Беспринципных»

14 марта в одном из баров Москвы состоялась премьера четвертого сезона сериала «Беспринципные». На мероприятии побывал Павел Табаков, сын Олега Табакова и Марины Зудиной. 28-летний актер общался с бывшей возлюбленной Софьей Синицыной.

Младший сын легендарного актера активно снимается в кино. Он — завидный жених, которому отец оставил многомиллионное наследство.

Личная жизнь артиста бьет ключом. Несколько лет назад говорили о его романе с Софьей Синицыной. Позже он признался, что возлюбленная родила ему дочь Мию, но Павел не связывает себя с ней узами брака.

Внебрачная дочка появилась на свет еще в 2020 году. Мама Павла Марина Зудина подтвердила, что стала бабушкой. Летом 2022 года девочку крестили.

На мероприятии Табаков появился на мероприятии в компании друзей, с которыми он провел почти всю первую часть вечера. После актер перешел в VIP-ложу, где к нему присоединилась Софья Синицына. На фотоколл она выходить не стала, поскольку на ней не было нижнего белья. Но в закрытой ложе, по данным Woman.ru, она мило беседовала с Павлом без всяких недомолвок.

Ранее актриса Марина Зудина появилась на премьере фильма после пластики и ужаснула людей.