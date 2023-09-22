«Новое лицо»: Марина Зудина появилась на премьере фильма после пластики и ужаснула людей

Пластический хирург Мадина Байрамукова прокомментировала выход актрисы Марины Зудиной на светское мероприятие. Поклонники раскритиковали внешность звезды, уличив ее в операциях. В беседе с Woman.ru эксперт отметила, что новое лицо звезды просто «не встало на место».

Многие заметили, что знаменитость появилась на премьере в обновленном виде и сильно помолодела. Многие догадались, что было проведено хирургическое вмешательство. Специалист не стала это отрицать. Она сказала, что это эффективная операция, которая дает красивый, не перетянутый эффект. Но Зудина слишком рано решила показаться публике.

«Сама фотография сделана рано — до того, как прошел полный период реабилитации. На фото заметен тяж, идущий от уголка губ к узелку уха — это определенная лифтинговая линия, которой обычно придерживаются при нитевом лифтинге», – объяснила Мадина Байрамукова.

В качестве примера хирург выбрала голливудскую актрису Деми Мур, которую несколько лет назад обвиняли в неудачной пластике. Тогда брюнетка вышла на публику с еще не зажившим до конца лицом.

«Скорее всего через пару месяцев мы увидим Марину Зудину сумасшедше помолодевшей, подтянутой и очень красивой. Это будет структурированное, очень рельефное, новое лицо звезды», – убеждена эксперт.

Ранее Зудина обратилась к покойному Олегу Табакову в день его рождения.