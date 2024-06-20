«Вспомнила молодость»: Полина Гагарина поделилась впечатлениями от поездки в метро Москвы

Певица Полина Гагарина призналась, что уже много лет передвигается по Москве исключительно на автомобиле, однако непогода и пробки на дорогах заставили звезду спуститься под землю, чтобы успеть на важное мероприятие.

Исполнительница хита «Драмы больше нет» поделилась впечатлениями от увиденного со своими подписчиками в соцсети. Пост она дополнила снимком, на котором позирует, стоя на эскалаторе.

«Проехалась на метро! Вспомнила молодость! Поезда теперь супер крутые. Восторг», - написала Гагарина.

Для поездки на общественном транспорте звезда выбрала белую майку с открытыми плечами и полосатый низ. Образ дополнила круглыми солнечными очками и маленькой сумкой. О том, узнали ли ее пассажиры, Полина не рассказала.

Ранее стало известно, что Евросоюз планирует ввести санкции против Полины Гагариной из-за ее выступлений на мероприятиях, посвященных новым регионам России. Гагарина якобы получила «значительный доход благодаря частому участию в спонсируемых государством пропагандистских мероприятиях».