«Вспомнила бабка, как девкой была»: фанаты раскритиковали Собчак за эротическое фото
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала эротическое фото и опозорилась.
Фото: AP/EAST NEWS
Телеведущая Ксения Собчак приняла участие в откровенной новогодней фотосессии. Один из пикантных кадров она опубликовала в личном микроблоге.
На фото Собчак лежит на кровати в откровенном красном платье, окруженная белыми кроликами.
«Вхожу в 2023 плавно!» – подписала публикацию звезда.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Поклонники разделились на два лагеря: некоторые осыпали знаменитость комплиментами, другие написали гневные комментарии. Но снимок не оставил никого равнодушным.
«Сексуальность – это не про вас», «Вспомнила бабка, как девкой была», «Плавно ударилась в молодость...», «Тетя все не успокоится. Флешбеки, видимо, накрывают», «Образ уже, конечно, не свежий, но прекрасный!» – пишут в комментариях.
Напомним, что в своих аккаунтах в социальных сетях экс-ведущая «Дома 2» поднимает остросоциальные темы. Звезда беседует с разными людьми, делает дайджесты новостей и проводит собственные расследования.
Ранее мы писали о том, что скрывает Ксения Собчак за просторными нарядами. Шоумен Рустам Солнцев раскрыл правду об «интересном положении» звезды и озвучил свое мнение. Сама теледива не комментирует высказывания коллег.