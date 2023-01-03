«Вспомнила бабка, как девкой была»: фанаты раскритиковали Собчак за эротическое фото

Поклонники разделились на два лагеря: некоторые осыпали знаменитость комплиментами, другие написали гневные комментарии. Но снимок не оставил никого равнодушным.

«Сексуальность – это не про вас», «Вспомнила бабка, как девкой была», «Плавно ударилась в молодость...», «Тетя все не успокоится. Флешбеки, видимо, накрывают», «Образ уже, конечно, не свежий, но прекрасный!» – пишут в комментариях.

Напомним, что в своих аккаунтах в социальных сетях экс-ведущая «Дома 2» поднимает остросоциальные темы. Звезда беседует с разными людьми, делает дайджесты новостей и проводит собственные расследования.

Ранее мы писали о том, что скрывает Ксения Собчак за просторными нарядами. Шоумен Рустам Солнцев раскрыл правду об «интересном положении» звезды и озвучил свое мнение. Сама теледива не комментирует высказывания коллег.