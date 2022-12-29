«Сообщали доверенные лица»: стала известна правда о беременности Ксении Собчак

Не так давно телеведущая Ксения Собчак спровоцировала слухи о скором пополнении в семье. 41-летняя звезда выходила в свет в нарядах, которые подчеркивали ее округлившийся живот. Поклонники уже начали поздравлять артистку с беременностью, но что-то пошло не так.

Фанаты очень удивились, когда увидели в личном микроблоге Ксении снимки, на которых она позировала с плоским животом. А ведь до этого очевидцы ее прогулок в Израиле уверяли, что Собчак находится на приличном сроке. Шоумен Рустам Солнцев тоже открыто говорил о беременности теледивы. Теперь у мужчины появились большие вопросы.

«Судя по фото Собчак в платьях на тусовках, она не беременна. О ее беременности мне сообщали мои конфиденты, доверенные лица, которые сами видели ее живот. А тут я смотрю и живота нет никакого. Может быть, что-то произошло или это была такая шутка?» – рассуждает блогер.

Но звезда соцсетей не исключает, что сплетни о беременности Ксении были высосаны из пальца. Возможно, артистка слишком плотно пообедала, а после слухов взялась на свою фигуру. Рустам напомнил разговоры о беременности 67-летней Ларисы Долиной, которая просто «плова поела с черным хлебом и малосолеными огурцами». Сама Собчак не комментирует высказывания коллег.

Ранее мы писали о том, что находится в спальне Собчак и ее мужа Константина Богомолова.