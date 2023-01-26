Вспомнил о корнях: Джиган с Оксаной Самойловой и детьми перебрались в Израиль

Уже месяц «самая уставшая семья» России продолжает свой отпуск за границей. На днях Джиган с Оксаной Самойловой и детьми в очередной раз отправились в аэропорт. Правда, к удивлению фанатов, билеты они взяли вовсе не Москву. Да и о скором возвращении на Родину супруги тоже не говорят.

Долгое время бизнесвумен скрывала от подписчиков, куда же они перебрались из Дубая. Однако сегодня, наконец-то, раскрыла тайну – они приехали в Израиль. Примечательно, что рэпер, настоящее имя которого Денис Устинов-Вайнштейн, наполовину является евреем. И фанаты в Сети уже бурно обсуждают, а не присматривает ли знаменитая семья себе новый дом на Родине предков артиста.

К слову, в Израиле семья Джигана продолжает весело и активно проводить свободное время. Сегодня Оксана Самойлова рассказала, что они решили провести насыщенный культурной программой день – посетить достопримечательности. О цели своего прибытия при этом блогер в социальной сети не рассказывает. Также неизвестно, как долго они там задержатся.

Напомним, что в этот отпуск Оксана Самйлова решила бросать себе вызов. На Маврикии она поборола свою фобию глубины, а в Дубае проехала 20 километров на велосипеде. А вот ее супруг Джиган вновь отличился на отдыхе и попал в светские СМИ после драки с морепродуктами.