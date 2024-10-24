«Вспомнил Болгар»: Владислав Бакальчук отреагировал на насмешки за фото с женой Ким

Муж основательницы бренда Wildberries Владислав Бакальчук пошутил про Болгар после серии снимков с женой Татьяной Ким, с которой сейчас находится на стадии развода. Пользователи Сети написали, что он поступает, как называющая себя матерью детей Павла Дурова Ирина Болгар. А он с юмором ответил на это в личном Telegram-канале.

Мужчина поделился тремя совместными фотографиями с женой. А в подписи отметил, что поклонники оценили кадры. Владислав решил ответить на сравнения себя с Ириной Болгар в шутливой форме.

«Вроде бы уже прошлое, а его так трепетно вытаскивают на первый план! Особенно, когда дело доходит до критики и попыток троллить меня через Telegram-каналы. Я даже вспомнил древний город Болгар, вы же о нем говорите», — написал мужчина и добавил в конце текста смеющий смайлик.

До этого Владислав публиковал кадр с женой и тогда нарвался на критику, а также шутки. Болгар тоже показывала кадры с Павлом Дуровым в доказательство того, что они действительно были вместе. Они разлетелись по соцсетям и стали объектом шуток. На некоторых фото Дуров выглядел странно и корчил гримасы, что совсем ему несвойственно.

Ранее мы писали о том, что Виктория Боня осудила требующую у Дурова миллиарды Ирину Болгар.