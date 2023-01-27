«Вспоминали, как об алкоголике»: Садальский ответил на угрозы Кравченко подать на него в суд

Актер Станислав Садальский ответил Татьяне Кравченко, которую ранее обвинял в чрезмерном употреблении спиртных напитков. Женщина опровергла слова коллеги и даже подала на него в суд. Мужчина нашел, что ей ответить.

Напомним, что 4 января звезда «Сватов» не вышла на сцену театра. Стас объяснил это тем, что Кравченко просто не смогла отойти от алкогольных возлияний. Женщина сказала в интервью Борису Корчевникову, что устала от вранья коллеги и просто не хотела с ним работать. Она отказалась от его извинений и уже обратилась в суд.

Садальский опубликовал в соцсетях ответ Татьяне. Он заявил, что даже не собирался просить у нее прощения.

«Я бы извинился лишь в том случае, если б Татьяна Эдуардовна перед иконой сказала, что она в тот день была трезвая. И клясться не надо, это православием запрещено. Просто дома перед любым образом сказала, что была трезвая. Мне даже свидетелем быть не надо, пусть скажет при человеке, которому она доверяет, а он передаст мне. Тогда эта правда или грех ее вранья будет на этом человеке», – написал Стас.

Артист считает, что судебные разборки окончательно испортят репутацию Кравченко.

«Тут, видимо, горячее желание самой Татьяны Эдуардовны, чтобы весь период судов (очень долгий, уверяю) про нее вспоминали, как об алкоголике, а не как об актрисе», — добавил звезда.

Ранее мы писали о том, как обвиненная в алкоголизме Татьяна Кравченко заявила, что все актеры выпивают.