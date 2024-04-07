«Вспоминали и Аллочку Пугачеву»: Тамара Гвердцители приехала в Москву и выразила свое отношение к России

С начала СВО на Украине Тамара Гвердцители уехала из России в Грузию, откуда она родом. Народная артистка РФ редко появлялась после этого на публике. Но недавно певица посетила день рождения стилиста Джорджа Ровалса, на котором она высказалась о России и показала новый имидж.

62-летняя певица, говорит Ровалс, стала еще краше. Причем ее красота — натуральная. На мероприятии она появилась практически без косметики.

Ровалс полностью сменил ей имидж. По его мнению, Гвердцители не идут прилизанные волосы: певице хорошо с пышной прической. В этот раз она послушалась стилиста, а когда взглянула в зеркало, сказала, что помолодела на 20 лет.

Стилист добавил, что Тамара не изменилась после отъезда из России — она такая же добродушная и позитивная. Певица не говорит плохо о стране, где ей удалось добиться успеха. К тому же, она не забывает своих друзей.

«Тамара прекрасно знает, что благодаря России она состоялась и стала знаменитой. Россия — это ее пространство. Тамара очень благодарная. Мы с ней в этот день вспоминали и Аллочку Пугачеву. Она сказала, что пошлет ей смс-сообщение, поздравит с грядущим юбилеем», — цитирует стилиста mk.ru.

Тамара Гвердцители уехала из России в 2022 году. Знакомые артистки рассказывали, что причиной отъезда стала тяжелая болезнь и смерть матери, однако в Россию Гвердцители так и не вернулась.

Ранее продюсер Пудовкин рассказал об ошеломительных гонорарах Гвердцители в России. Подробнее читайте здесь.