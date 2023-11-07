Ошеломительные гонорары: сколько получала в России певица Тамара Гвердцители

Певица Тамара Гвердцители входила в первую пятерку артистов в России по стоимости. Продюсер грузинской звезды Сергей Пудовкин рассказал, сколько она получила во время зарубежных гастролей, пишет Утро.ру.

Оказалось, что гонорары Гвердцители были ошеломительными. Так, по слухам, исполнительница получала только за одно выступление порядка 5 миллионов рублей. Это показатель позволил Тамаре попасть в пятерку самых дорогих артистов в РФ. Однако с весны прошлого года певица больше не выступает в России. Пудовкин, рассказывая о бывшей подопечной, пожелал, чтобы ей хорошо дышалось и счастливо жилось в сложившейся ситуации.

В настоящий момент Сергей не общается с грузинской исполнительницей. Он не стал раскрывать причину этого, но заявил, что относится к Тамаре Михайловне «с глубоким уважением» и считает ее «хорошей артисткой. Также Пудовкин высоко оценил талант зарубежной артистки.

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