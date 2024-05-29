«Вспоминал обо мне и топал ногами»: как «сгорал» от зависти к Полякову Дмитрий Быков*

Сбежавший за границу журналист Дмитрий Быков* (признан иноагентом на территории РФ) завидовал Юрию Полякову. Прозаик устраивал одиночные акции протеста против коллеги на летучках, но его рейтинги как автора были гораздо ниже.

Писатель отметил, что уже тогда в текстах Быкова* просматривались признаки русофобии, которые не нравились читателям. Его злило, что колонки Полякова набирали девять или 10 баллов из 10 возможных.

«Быков*, постоянно выступая на планёрках, вспоминал обо мне и топал ногами: мол, зачем мы такому консервативно-традиционному колумнисту вообще дорогу даём?», — цитирует Полякова Абзац.

Главный редактор газеты на это отвечал, что, когда у Быкова* будут такие же оценки, как у Полякова, тогда можно и поговорить. Однажды Юрий сказал прозаику, что он зря на него сердится: в России гораздо больше людей, которые поддерживают взгляд Полякова, а не его коллегу, но журналист этого не понимал.

Дмитрия* раздражали традиционные и консервативные взгляды, и он верил, что либералы научат думать россиян по-своему, но этого не случилось. Поэтому писатель «в раздражении уехал» из страны, заключил Поляков.

Ранее мы писали, что российские барды Татьяна и Сергей Никитины примут участие в слете иноагентов, который состоится в Черногории. Собранные от фестиваля средства собираются отправить Украине.

*(признан иноагентом на территории РФ)