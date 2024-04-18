Барды Татьяна и Сергей Никитины переехали в США и спонсируют Украину
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Российские барды Татьяна и Сергей Никитины примут участие в слете иноагентов, который состоится в Черногории. Собранные от фестиваля средства собираются отправить Украине.
Об этом сообщил сайт aif.ru.
Мероприятие организует актриса Чулпан Хаматова, ранее уехавшая из России. Фестиваль посетят певица Манижа, писатель Дмитрий Быков* (признан иноагентом на территории РФ) и другие.
Сами барды с начала СВО переехали в США. В России они известны по хитам «Александра» из фильма «Москва слезам не верит» и «Если у вас нету тети…».
Ранее актер Никита Кологривый сообщил, что отчим служит в ВСУ – он является украинским военным. Артист признался, что находится «меж двух огней». Кологривый много лет не видел маму – она живет с мужчиной на Украине. Никита и сам часть детства провел там – после того, как его выгнали из русской школы, переехал с семьей в Новосибирск. Там в настоящее время проживает его отец.
*признан иноагентом на территории РФ