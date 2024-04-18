Барды Татьяна и Сергей Никитины переехали в США и спонсируют Украину

Российские барды Татьяна и Сергей Никитины примут участие в слете иноагентов, который состоится в Черногории. Собранные от фестиваля средства собираются отправить Украине.

Об этом сообщил сайт aif.ru.

Мероприятие организует актриса Чулпан Хаматова, ранее уехавшая из России. Фестиваль посетят певица Манижа, писатель Дмитрий Быков* (признан иноагентом на территории РФ) и другие.

Сами барды с начала СВО переехали в США. В России они известны по хитам «Александра» из фильма «Москва слезам не верит» и «Если у вас нету тети…».

Ранее актер Никита Кологривый сообщил, что отчим служит в ВСУ – он является украинским военным. Артист признался, что находится «меж двух огней». Кологривый много лет не видел маму – она живет с мужчиной на Украине. Никита и сам часть детства провел там – после того, как его выгнали из русской школы, переехал с семьей в Новосибирск. Там в настоящее время проживает его отец.

*признан иноагентом на территории РФ