Всплыли новые подробности о состоянии Татьяны Васильевой после госпитализации

Народная артистка России и телеведущая Татьяна Васильева готовится к выписке из больницы после госпитализации из-за камней в ушах. Об этом сообщает kp.ru.

Напомним, 14 июля у Татьяны Васильевой закружилась голова, после чего ее невестка Мария Болонкина вызвала скорую помощь. 76-летнюю актрису отвезли в одну из столичных больниц, где у нее обнаружили проблемы с насыщением кислородом сосудов головного мозга.

После новости о госпитализации Васильевой фанаты сразу забеспокоились. Сама артистка обычно не жалуется на здоровье, поэтому избегала этой темы, а всем журналистам отвечала, что уже дома, хотя находилась на тот момент в отделении неврологии.

Но недавно на связь вышли сын актрисы Филипп и его жена Мария Болонкина. Пара рассказала, что врачи провели обследование и ничего опасного не нашли. Причиной головокружения стали камни в ушах.

Чтобы подробнее узнать о самочувствии звезды, с ней связался корреспондент kp.ru.

«Все в порядке, я дома уже, не знаю, откуда такая паника», – цитирует телеведущую источник.

При этом в больнице передают, что Татьяна Васильева все еще лежит в отделении в состоянии средней тяжести.

На вопрос о камнях в ушах артистка ответила, что они теперь будут с ней всегда, просто надо научиться с этим жить.

Ранее мы писали, что Кристина Асмус улетела отдыхать в Турцию вместе со своей дочкой, сестрой и племянницей.