Увезла дочку подальше от Харламова: Кристина Асмус сняла роскошный дом за границей

Известная российская актриса Кристина Асмус недавно улетела на отдых в Турцию вместе со своей дочерью, сестрой и племянницей. Звездная семья поселилась в одном из самых дорогих отелей на побережье. Об этом сообщает «7Дней.ru».

35-летняя артистка остановилась в роскошных двухуровневых апартаментах с четырьмя балконами на турецком курорте Сиде. Девушка сразу сняла видео для подписчиков, где показала просторную спальню, которую к ее приезду украсили воздушными шарами, снимками и комплиментами от руководства отеля.

«Я просто не верю! Мы приехали в Турцию на неделю. Наш отель расположен где-то в часе езды от Анталии», – поделилась своими эмоциями Асмус.

Интересно, что экс-супруга Гарика Харламова приехала отдыхать без Романа Евдокимова. Пара недавно перестала скрывать свой роман от публики, а сама Кристина заявила, что находится сейчас в лучших отношениях в ее жизни.

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