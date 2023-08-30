Вслух и с выражением: от Басты требуют публичных извинений и несколько миллионов компенсации

Глава религиозной организации Александр Морозов хочет взыскать с популярного российского рэпера Басты, а также двух интернет-компаний 15 миллионов рублей в качестве моральной компенсации. Об этом сообщает mk.ru.

Александр Морозов утверждает, что исполнитель распространяет информационные материалы, которые содержат нецензурную лексику, чем оскорбляет человеческое достоинство и демонстрирует неуважение к обществу и органам власти.

Глава религиозной организации добавил, что таким образом нарушается доктрина информационной безопасности России. Свои слова он подтверждает цитатами из Библии и Корана.

Истец в своем обращении прилагает ссылки на 35 видеороликов, где гости шоу Басты отвечают на вопросы поклонников. Морозов считает, что эти материалы оскорбляют его самого и других носителей русского языка.

Однако Александру недостаточно денежной компенсации. Он также требует от исполнителя 33 раза публично вслух и с выражением, соблюдая все знаки препинания, зачитать принятое по делу решение суда и разместить эту видеозапись на YouTube-канале вместо удаленных роликов с нецензурной бранью.

Ранее мы писали, что Егор Крид подал в суд на Telegram-канал Mash.