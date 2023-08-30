Егор Крид потребовал от журналистов компенсацию в 1 миллион рублей

Егор Крид подал в суд на Telegram-канал Mash и потребовал миллион рублей, об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе Савеловского суда Москвы сообщили, что певец подал иск к журналистам о защите чести и достоинства. Крид недоволен тем, что авторы Telegram-канала выложили 29 апреля пост, в котором заявили, что певец, якобы, попал в черный список МВД. Блогеров и знаменитостей из этого перечня должны были проверять на неуплату налогов и отмывание средств.

«В своем иске Булаткин требует признать сведения, распространенные Mash, не соответствующими действительности, запретить их распространение и опровергнуть. Кроме этого, он требует от ответчика выплатить ему компенсацию морального ущерба в размере 1 млн рублей», — рассказали в пресс-службе суда.

Первое заседание по иску назначено на 14 сентября. Это не первый иск певца к авторам Telegram-канала. В июне он уже подавал в суд на журналистов и требовал опровергнуть новость о получении гонорара за участие в социальном проекте «Разговоры о важном». Певец также просил 4 миллиона рублей компенсации.

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