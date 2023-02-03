Вслед за Пугачевой: Лариса Гузеева покинула страну

Популярная ведущая и актриса Лариса Гузеева покинула Россию. Звезда не делилась своими планами с поклонниками, а потом неожиданно объявилась в Израиле. Артистка решила сама раскрыть свое местоположение.

Знаменитость вышла на связь из солнечной страны, куда перебрались многие российские артисты. Но Гузеева сразу пояснила, что приехала в Израиль на неделю. Телеведущая была в хорошем настроении, но не показала себя.