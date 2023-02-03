Вслед за Пугачевой: Лариса Гузеева покинула страну
63-летняя телеведущая Лариса Гузеева уехала из России и объявилась в Израиле.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Популярная ведущая и актриса Лариса Гузеева покинула Россию. Звезда не делилась своими планами с поклонниками, а потом неожиданно объявилась в Израиле. Артистка решила сама раскрыть свое местоположение.
Знаменитость вышла на связь из солнечной страны, куда перебрались многие российские артисты. Но Гузеева сразу пояснила, что приехала в Израиль на неделю. Телеведущая была в хорошем настроении, но не показала себя.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
«Привет, Тель-Авив! Вот, приехали сюда на недельку», – поделилась актриса в личном микроблоге.
Поклонники надеются, что Лариса прилетела отдыхать, а не из-за проблем со здоровьем. Они просят артистку публиковать больше фото и рассказывать о путешествии.
Ранее мы писали о том, как Ларису Гузееву раскритиковали из-за цен на ее пельмени. Напомним, что телеведущая создала собственную марку пельменей, однако стоимость продукта оказалась по карману далеко не всем. Менеджер магазина раскрыла цену одного килограмма вкусностей от знаменитости. Поклонники были в шоке и попросили Гузееву сделать продукт более доступным.