Вслед за Лолитой: концерты Олега Газманова в Подмосковье были отменены

Любители творчества Олега Газманова в Зеленограде и Красногорске не смогут увидеть кумира из-за отмены концертов. Об этом сообщил сам исполнитель, передает mo-24.ru.

Газманов рассказал, что с ним не был заключен договор на эти выступления. В связи с этим певец уведомил фанатов, что не приедет с концертами в этим два подмосковных города.

Также артист поблагодарил аудиторию за понимание и пообещал, что когда-нибудь непременно выступит для нее в обозримом будущем.

До отмены концертов Газманова в Подмосковье с такой же ситуацией столкнулась Лолита Милявская. В случае исполнительницы работа по бойкотированию выступлений была проведена активистами, которых возмутила «голая вечеринка» Анастасии Ивлеевой.

Ранее депутат Госдумы Лисовский высказался против отмены концертов Александра Малинин. Он назвал его настоящим русским певцом.