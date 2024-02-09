Депутат Госдумы выступил против отмены концертов Малинина и назвал его «настоящим русским певцом»

Музыкант Александр Малинин – «настоящий русский певец», а его концерты не следует отменять. Соответствующее мнение выразил депутат Госдумы Сергей Лисовский.

С ним общались журналисты издания «Абзац». Лисовский прокомментировал ситуацию вокруг молчавшего о спецоперации артиста.

Парламентарий считает, что Малинин выразил позицию в песнях.

«Я считаю его настоящим русским певцом, который пропагандирует русскую культуру и при этом обладает талантом и голосом», - заявил Лисовский и отметил, что давно знаком с исполнителем и общается с ним до сих пор.

Также депутат подчеркнул, что многие артисты, хоть и исполняют русские песни, не доносят творчество «до сердец зрителей».

Ранее депутат Роман Грибов назвал Малинина «трусом» за то, что на концерте в Саратове он не высказался со сцены по поводу спецоперации. Отмечалось, что певец зарабатывает в России, но перебрался за границу и тратит все средства там.

За артиста заступилась его жена Эмма Малинина. Она назвала случившееся «высосанным из пальца скандалом» и добавила, что «народному артисту не солидно оправдываться перед глупой провокацией». Малинина заявила, что основным местом жительства их семьи является Москва, супруги 8 месяцев в году гастролируют, и в России любят творчество музыканта.