Вслед за Киркоровым: вернувшегося в Россию Ревву ликвидировали с ТВ

Певцу Александру Ревве объявили бойкот на российском телевидении. Артиста «вырезали» из «Песни года» и заверили, что больше в программах он появляться не будет.

Как узнало издание mk.ru, ликвидация шоумена началась после того, как из всех новогодних проектов был убран Филипп Киркоров. Зрители не были против того, чтобы не видеть исполнителя хита «Зайка моя», но их возмутило участие Реввы в шоу «Дуэты» и «Comedy Club». Напомним, что «Артур Пирожков» только в конце 2023 года начал вновь выступать и появляться на светских мероприятиях. До этого он находился в Испании и предпочитал не делать никаких заявлений.

Однако вернуться без лишнего шума у Александра все-таки не вышло. Несмотря на то, что он смог, в отличие от Киркорова, появиться на экранах в новогодние праздники, теперь, по словам руководителя федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, такого не повторится.

«Он понял, что стал терять в деньгах, переобулся и, соответственно, решил опять приехать в Россию зарабатывать. Но мы этого ему не дадим сделать», - заверил Бородин.

Ранее стало известно, что из телевизионной версии «Песни года» убрали и телеведущую Леру Кудрявцеву. Вместе с Катей Гордон она дебютировала на фестивале в качестве певицы.