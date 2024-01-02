Леру Кудрявцеву и Катю Гордон «вырезали» из эфира после бойкота Филиппа Киркорова

Телеведущую Леру Кудрявцеву и ее подругу Катю Гордон неожиданно вырезали из эфира после того, как на ТВ был объявлен бойкот певцу Филиппу Киркорову. По информации mk.ru, номер звезды «Секрета на миллион» убрали из телевизионной версии «Песни года».

В конце декабря исполнитель хита «Зайка моя» принял участие в скандальной «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой, после чего он лишился выступлений на Новый год, а также возможности появиться во многих праздничных передачах. Гостей «арт-выставки» критиковали и высмеивали многие знаменитости, в их числе и Лера Кудрявцева. Но спустя всего пару недель ее неожиданно постигла та же участь.

Телеведущая, которая не была на вечеринке, тоже лишилась эфирного времени. Ее номер с Катей Гордон на «Песне года» просто «вырезали», несмотря на то, что на самом фестивале выход артисток на сцену сопровождался овациями зрителей. К этому событию Кудрявцева долго готовилась, так как это был ее дебют в качестве певицы, но увидеть его телезрители так и не смогли.

Причину, по которой артисток убрали, выяснить журналистам не удалось. Есть лишь слухи, что это произошло из-за активности Гордон в социальных сетях. Лера же от комментариев отказалась.

Ранее Лера Кудрявцева в канун Нового года улетела вместе с дочерью из России.