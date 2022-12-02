Вслед за Катей Лель: Левкин заявил, что НЛО прилетало на концерт группы «НА-НА»

Бывший солист легендарной группы «НА-НА» Владимир Левкин дал откровенное интервью, в котором рассказал о временах работы в коллективе. 55-летний исполнитель вспомнил случай, когда своими глазами видел НЛО на одном из концертов!

По словам музыканта, неопознанный летающий объект напоминал «некую субстанцию», которая на некоторое время зависла в воздухе, а потом продолжила свое движение. Самым первым НЛО заметил именно Левкин. Он спешно рассказал об этом своим коллегам. Артисты очень эмоционально отреагировали на внеземной визит.

«И дальше полетели к Кате Лель, наверное», – поддержала разговор журналистка Алена Жигалова.

Напомним, что исполнительница хита «Мой мармеладный» Катя Лель тоже верит в существование НЛО. По словам звезды, инопланетяне впервые посетили ее, когда она была маленькая, и затем стали частыми гостями в ее жизни. Женщина утверждает, что она и вся ее семья видят загадочных высоких людей, окруженных светом.

Недавно знаменитость сообщила, что получила загадочное сообщение и тщетно пыталась его перевести. Она обратила внимание на подпись: NLO. Оказалось, что над певицей пошутила группа с таким названием.