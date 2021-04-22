Катя Лель о вторжении инопланетян и просьбах жены бывшего вернуться к нему

Певица Катя Лель стала гостьей нового выпуска шоу «Алена, блин!» и рассказала о взаимоотношениях со своим бывшим возлюбленным и продюсером, а также о встречах с инопланетянами, о которых певица рассказывала ранее.

Лель рассказала ведущей о взаимоотношениях со своим женатым продюсером. По ее словам, он не говорил о том, что у него есть семья, а свою супругу называл сестрой.

Отношения у них, однако, не сложились — Лель очень хотела семью и детей.

«Я сказала, что давай делай выбор, дорогой мой. Я хочу родить ребенка и имею право… Ты со мной или иди к своей семье. Я только буду рада, что ты будешь счастлив, но отпусти меня. Я также буду приносить тебе деньги», — признается певица.

После того как они расстались, ее продюсер очень хотел ее вернуть.

Катя Лель отмечает, что супруга Волкова пыталась связаться с ней, и умоляла вернуться к нему. По ее словам, мужчина так страдал, что никому из его семьи от этого не было жизни. Лель отказалась.

В беседе с Аленой Жигловой Катя Лель рассказала и о своих контактах с инопланетянами. Ранее певица заявила, что инопланетные гости посетили ее, когда ей было 16 лет.

«Для того чтобы наш мир поменялся, мы должны об этом говорить, не должны бояться и жить в страхах. Официально говорят, что в 2030 году они уже появятся, но это будет раньше, это их планы. Они говорят так: "Мы не имеем права внедряться в вашу Вселенную по законам вселенским и придем, только когда вы нас об этом попросите, когда вы духовно будете к этому готовы"», — отмечает она.