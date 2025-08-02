«Нищета научила меня не тратиться на всякую ерунду»: Лолита Милявская высказалась об отношении к деньгам

Певица Лолита Милявская честно высказалась об отношении к деньгам. В эфире подкаста «НеДудь» на «Новом Радио» артистка призналась, что не тратится «на всякую ерунду», поскольку жила в нищете.

Исполнительница хита «На Титанике» утверждает: она знает цену деньгам, поскольку в студенческие годы и в начале карьеры столкнулась с нищетой. Теперь Лолита ответственно подходит к тратам и продолжает работать, чтобы содержать себя и семью.

«Я не могу сказать, что у меня есть страх вернуться в нищету, но та нищета, несомненно, научила меня не тратить деньги на всякую ерунду», — заявила певица.

Лолита отметила, что, в отличие от коллег по шоу-бизнесу, она не стремится за брендами: «Я покупаю качественные вещи и не стремлюсь их менять». В качестве примера артистка привела свой автомобиль 2006 года, который она отказывается менять на новый. При этом знаменитость не отрицает: иногда все же можно позволить себе лишние траты.

«Есть траты нужные и не нужные, но иногда баловать себя все же нужно», — заключила Лолита.

Ранее Лолита заявила, что не уйдет на пенсию ради будущего внука: «Это заработок на тех, кто будет не спать по ночам».