Вслед за гражданством у Пугачевы и Галкина* отнимут замок в Грязи

После отъезда из России Алла Пугачева и Максим Галкин*(признан иноагентом на территории РФ) столкнулись с множеством проблем. Мошенники представляются именами артистов и занимаются вымогательством денег у их друзей и знакомых, в Израиле хотят отнять гражданство, а теперь и знаменитый замок за миллиард рублей вот-вот отберут.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил изъять замок Аллы Пугачевой в пользу государства и открыть там детский сад. Он заявил, что нужно запретить артистке продавать недвижимость, пока она сама находится на территории Израиля. По мнению Милонова, имущество всех уехавших деятелей культуры должно быть передано на «народные нужды».

Депутат предложил разработать специальный налог на недвижимость, который позволит арестовывать дома и особняки сбежавших артистов. В том числе замок Примадонны в Грязи. По его словам, сделать из него детский сад – лучшее решение, ведь заработали на него Пугачева и Галкин* именно в России, «которую теперь ненавидят».

Также Милонов выступил за то, чтобы звездную пару «выдворяли из Израиля», в которой они имеют гражданство, полученное незаконным путем. При этом он уточнил, что в России их никто ждать не будет, так как стране не нужны те, кто ее предал.

Ранее в Сети появились фотографии с нового выхода в свет Аллы Борисовны. Она появилась в театре без парика и шокировала публику состоянием своих волос.

*(Признан иноагентом на территории РФ)