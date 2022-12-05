Алла Пугачева вышла в свет без парика и уже не с Галкиным*

Пока Максим Галкин*(признан иноагентом на территории РФ) колесит по Европе и США с гастролями, чтобы обеспечивать всю семью, Алла Пугачева продолжает развлекаться в Израиле. Не так давно она посетила концерт Земфиры, а в этот раз побывала на спектакле сбежавшего из России Анатолия Белого.

Ранее режиссер работал в МХТ им. Чехова. Новая пьеса, показанная уже не на Родине, носит название «Я здесь». В ней раскрываются события, которые сейчас волнуют Белого и относятся ко всем артистам эмигрантам. Поэтому не удивительно, что Пугачева решила сходить в театр и посмотреть на постановку.

Сам Анатолий Белый оказался почтен появлением столь именитой гостьи, поэтому после спектакля подарил Примадонне цветы. Один из посетителей театра в тот день смог запечатлеть Пугачеву с Белым, которые в тот момент, видимо, обсуждали пьесу.