Алла Пугачева вышла в свет без парика и уже не с Галкиным*
Пока Максим Галкин*(признан иноагентом на территории РФ) колесит по Европе и США с гастролями, чтобы обеспечивать всю семью, Алла Пугачева продолжает развлекаться в Израиле. Не так давно она посетила концерт Земфиры, а в этот раз побывала на спектакле сбежавшего из России Анатолия Белого.
Ранее режиссер работал в МХТ им. Чехова. Новая пьеса, показанная уже не на Родине, носит название «Я здесь». В ней раскрываются события, которые сейчас волнуют Белого и относятся ко всем артистам эмигрантам. Поэтому не удивительно, что Пугачева решила сходить в театр и посмотреть на постановку.
Сам Анатолий Белый оказался почтен появлением столь именитой гостьи, поэтому после спектакля подарил Примадонне цветы. Один из посетителей театра в тот день смог запечатлеть Пугачеву с Белым, которые в тот момент, видимо, обсуждали пьесу.
Алла Пугачева и Анатолий Белый
Фото: Соцсети
Пользователи в Сети отметили, что на снимке Алла Борисовна выглядит очень мрачно. Она даже не надела свой парик с объемными шиньонами и косичками. На певице в тот день было черное платье в пол и белый жакет, которые добавили 73-летней артистке еще пару лет. Поклонники подметили, что такой эффект создался из-за того, что все в последнее время привыкли видеть Примадонну в джинсах и более современных образах.
Напомним, что ранее появилась информация, что в Израиле Пугачева легла под нож хирурга ради омоложения. В общей сложности на все операции она потратила более миллиона рублей.