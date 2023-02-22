Вслед за Бузовой: Мария Погребняк сбежала от мужа-футболиста и заявила о переменах в жизни

Лучшая подруга поющей телеведущей Ольги Бузовой и жена футболиста Павла Погребняка почти два месяца не появлялась в соцсетях. Поклонники волновались за Марию и просили ее объяснить ситуацию. На днях она рассказала, что с ней происходит на самом деле. Об этом пишет kp.ru.

«В моей жизни происходят важные перемены. Многие уже догадались, что это. Да! Я – участница шоу «Новые звезды в Африке», – объявила блондинка в личном микроблоге.

Многодетная мама стала участницей популярного проекта, где звезды шоу-бизнеса выживают в диких условиях. Ведущими шоу являются Ольга Бузова и Михаил Галустян.

Некоторые подписчики Марии поинтересовались, как супруг относится к тому, что жена бросила его и детей. Но блондинка пока не отвечает на комментарии. Известно, что с ней в проекте будут участвовать Виталий Гогунский, Эвелина Бледанс и блогер Алина Акилова.

Ранее мы писали о том, почему Ольга Бузова рискует повторить судьбу Романа Костомарова. Недавно Гарик Мартиросян рассказал в интервью, что телеведущая продолжала работать с 40-градусной температурой. Девушке устанавливали капельницы в гримерке, но она все равно рвалась на сцену.