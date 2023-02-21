«Она под капельницами»: Ольга Бузова рискует повторить судьбу Романа Костомарова

Поющая телеведущая Ольга Бузова – невероятный трудоголик. У нее практически нет отпусков, а съемки одного проекта тут же сменяются другим. Артистка постоянно находится в перелетах и проводит под прицелами камер большую часть суток. На пути к своим целям звезду «Дома-2», по всей видимости, ничто не способно остановить. Даже страх оказаться в тяжелом состоянии, сродни тому, в котором сейчас пребывает фигурист Роман Костомаров.

До сих пор до конца не ясно, как именно заразился спортсмен, но многие его коллеги считают, что виной всему стала его работа. Известно, что он выходил на лед с температурой, так как не хотел подводить ни команду шоу, ни зрителей. По словам Гарика Мартиросяна, Ольга Бузова, как и Костомаров, совершенно не щадит себя в плане здоровья. Он рассказал о случае, когда телеведущая продолжала сниматься почти в критическом состоянии.

Комик с артисткой вместе работали в музыкальной передаче. Ольга не подавала вида, что у нее что-то не так, и была, как и всегда, весела и полна сил. Однако, зайдя к ней в гримерку, можно было увидеть, что она находится под капельницами.

«Она была с температурой под 40. У нее нет голоса, хрипотца такая, не свойственная ей. Она под капельницами в гримерке, мы заходим к ней перед каждым выпуском. Она говорит, что сейчас соберется, все нормально», - поделился Мартиросян.

По признанию шоумена, он восхищается силой духа Бузовой. Однако поклонники телеведущей предостерегли кумира, что она должна более бережно относиться к своему здоровью, чтобы не оказаться на соседней койке в «Коммунарке» с Романом Костомаровым.

Ранее Ольгу Бузову заподозрили в беременности, но она оправдалась, что просто сильно отекла.