Вслед за Акиньшиной: Козловский намерен до последнего судиться с общественником Бородиным

В конце прошлой недели стало известно, что суд отклонил иск Данилы Козловского к общественному деятелю Виталию Бородину. По данным Телеграм-канала SHOT, звезда фильма «Духless» не намерен на этом сдаваться и собирается подавать повторное заявление на рассмотрение.

Первый иск актера не был принят из-за юридических нарушений, а также сам Козловский даже не приехал на заседание. На следующий день после этого Малый драматический театр в Санкт-Петербурге отложил очередной спектакль с участием Данилы – «Коварство и любовь». До этого переносилась постановка «Гамлет».

Из-за проблем, возникших в карьере, артист намерен довести дело до конца и разобраться в Бородиным, который, по его словам, оклеветал его. Козловский отрицает заявление общественника о том, что он якобы делал скандальные высказывания и призывал выходить на митинги. Актер заверил, что фраза была выдернута из контекста и была произнесена при объяснении актерской задачи на съемочной площадке.

Напомним, что недавно стало известно, что в суд собралась идти и тайная возлюбленная Данилы Оксана Акиньшина. Выяснилось, что она по-прежнему находится замужем. Однако иск на супруга она подала не для решения этого вопроса, а из-за финансов.