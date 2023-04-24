36-летняя актриса Оксана Акиньшина подала иск к супругу, но не о разводе

36-летняя актриса Оксана Акиньшина направила в Пресненский суд исковое заявление, ответчиком по которому выступает ее муж, кинопродюсер Арчил Геловани. Еще в 2018 году пара объявила о разводе, но до сих пор не развелась. Иск также не связан с разводом.

В нем актриса требует взыскать с Геловани деньги по договору займа. О какой сумме идет речь, не говорится.

Дата судебного заседания не назначена. В настоящее время суд изучает документы.

Как пишет сайт mk.ru, финансовые претензии Акиньшиной могут быть связаны с присутствием в жизни актрисы нового мужчины. Так, она не скрывает теплых отношений с коллегой Данилой Козловским.

Акиньшина и Геловани поженились в 2012 году. В браке родились двое детей.

Чувства между Акиньшиной и Козловским возникли на съемочной площадке. Актер на тот момент встречался с актрисой Ольгой Зуевой. В итоге пара распалась - Козловский говорил, что поступил с возлюбленной так, как она не заслужила. Его заподозрили в измене с Акиньшиной.