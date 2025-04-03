Вскрылось, как Евгению Цыганову удалось неотличимо изобразить старика на съемках

Российский актер Евгений Цыганов очень похож на старика в новом фильме, где он играет главную роль, из-за кропотливой работы гримеров. Об этом пишет «7Дней.Ru».

Как уточняется, весь процесс нанесения косметических средств на площадке занимал около шести часов, задействованы при этом были сразу 6 специалистов. Также Цыганову на спину надевали специальную накладку, которая делала его в кадре сутулым.

«Грим создается под конкретного артиста, учитывается, как приблизительно он будет стареть, а дальше мы смотрим на задачу, какой именно старик нам нужен. делали акцент на передаче цветового пигмента кожи, больше морщин в районе глаз. Мы пытались передать образ среднестатистического деревенского деда, какой был у большей части нашего населения», — рассказал в беседе с порталом художник по гриму Алексей Ивченко.

По его словам, «оживлял» мертвую косметику на своем лице сам Цыганов — благодаря своему таланту и харизме.

Ранее Цыганов рассказал о конфликтах с женой Юлией Снигирь на съемках.