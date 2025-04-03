НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 03 апреля 2025, 18:00
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Вскрылось, как Евгению Цыганову удалось неотличимо изобразить старика на съемках

Специалист рассказал, что грим Цыганову для роли старика наносили по 2,5 часа.
Вскрылось, как Евгению Цыганову удалось неотличимо изобразить старика на съемках

© Starface.ru

Российский актер Евгений Цыганов очень похож на старика в новом фильме, где он играет главную роль, из-за кропотливой работы гримеров. Об этом пишет «7Дней.Ru».

Как уточняется, весь процесс нанесения косметических средств на площадке занимал около шести часов, задействованы при этом были сразу 6 специалистов. Также Цыганову на спину надевали специальную накладку, которая делала его в кадре сутулым.

«Грим создается под конкретного артиста, учитывается, как приблизительно он будет стареть, а дальше мы смотрим на задачу, какой именно старик нам нужен. делали акцент на передаче цветового пигмента кожи, больше морщин в районе глаз. Мы пытались передать образ среднестатистического деревенского деда, какой был у большей части нашего населения», — рассказал в беседе с порталом художник по гриму Алексей Ивченко.

По его словам, «оживлял» мертвую косметику на своем лице сам Цыганов — благодаря своему таланту и харизме.

Ранее Цыганов рассказал о конфликтах с женой Юлией Снигирь на съемках.