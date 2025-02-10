Актер Евгений Цыганов рассказал о конфликтах с женой Юлией Снигирь на съемках

Актер Евгений Цыганов рассказал о конфликтах с Юлией Снигирь на съемках. Евгений вспомнил о совместной работе с избранницей в беседе с THзвезды.

В новом интервью актер вспомнил о фильме «Мастер и Маргарита», в котором снимался вместе с Юлией. Евгений не отрицает, что быть парой и в жизни, и в кино непросто: между ними часто возникают разногласия. Также Цыганову не нравились сцены, в которых супругу «раздевали» и целовали.

«Иногда можем разойтись в моменте, причем категорически. Такие случаи бывали. Это очень волнительно и непросто. Юлю подвешивали на какие-то крюки, топили, раздевали, переворачивали, целовали коленки и так далее», — высказался Евгений.

Однако, по словам актера, приходя домой, они забывают о разногласиях и спокойно обсуждают, как прошел день.

Также Евгений высказался об актерах без профильного образования. По словам знаменитости, у него нет предубеждения к блогерам и певцам, пробующих себя в актерстве. Цыганов утверждает, что, порой, с ними работать интереснее, чем с коллегами, получившими образование.

«Мне довелось поработать с непрофессиональными артистами, и это часто интереснее. Как мы знаем, Сергей Бодров, который не имел актерского образования, уже не одно десятилетие остается главным артистом страны, просто, например, по степени искренности», — резюмировал он.

Ранее Евгений Цыганов заявил, что его критикуют из-за «унылой рожи». Подробности читайте в этой новости.