Вскрылось, что звезда поет под фонограмму: Вера Брежнева упала на сцене в Кишиневе

Жители Кишинева в Молдавии стали свидетелями того, как певица Вера Брежнева упала на сцене. К страшным последствиям это не привело, если не считать то, что вскрылась правда о выступлении артистки. Оказалось, что бывшая жена Константина Меладзе поет под фонограмму.

Кадры с выступления Брежневой в Кишиневе опубликовали в Сети. Telegram-канал Самые СЛИВки привел фрагмент, на котором видно, как Вера спотыкается на сцене перед фанатами и начинает падать. Однако звезде удалось сохранить равновесие и присесть на оборудование.

При этом данный эпизод никак не повлиял на сам концерт благодаря фонограмме. Песня со словами продолжала играть, когда Брежнева на время отвлеклась от микрофона. В конце записи видно, что весь инцидент вызвал у певицы улыбку.

Ранее экс-солистку группы «Виа Гра» раскритиковали за неудачный выход в Каннах. У нее заметили заломы на лице.