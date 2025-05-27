Веру Брежневу раскритиковали за неудачный выход в Каннах с заломами на лице

Экс-солистка группы «Виа Гра» Вера Брежнева вышла на красную дорожку Каннского фестиваля в синем платье с пайетками, которое невыгодно подчеркнуло ее фигуру.

Длинная юбка в пол и корсет без бретелей напоминали павлиний хвост. При этом Вера, как показалось пользователям Сети, чувствовала себя в этом наряде некомфортно. Она постоянно придерживала рукой область декольте. Кроме того, платье визуально прибавило 43-летней артистке лишние килограммы.

Также на фотографиях без фильтров было заметно, что лицо Брежневой после переезда из России сильно изменилось. Как отметили комментаторы, у нее появилось много морщин и заломов.

«Не узнала Веру! Она пьет?!» - поинтересовались подписчики.

Некоторые также отметили, что у себя в соцсетях Вера выглядит как идеальная 20-летняя девушка.

«Эти складки смотрятся жутко, если честно!» — пишут комментаторы.

Ранее сообщалось, что после потери многомиллионных гонораров в России Брежнева соглашается на любую возможность подзаработать. В Каннах 43-летняя Вера снялась для нескольких зарубежных брендов. Экс-солистка «ВИА Гры» позировала на побережье, изображая курортную атмосферу.