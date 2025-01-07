Вскрыли сейф с помощью отверток: квартиру певицы и актрисы Юлии Паршуты обокрали в Москве

Неизвестные обокрали квартиру певицы и актрисы Юлии Паршуты. Сама артистка в это время отмечала новогодние праздники, ее не было дома, передает РЕН ТВ со ссылкой на свой источник.

По данным СМИ, воры наведались в квартиру знаменитости, расположенную на Ружейном переулке в Москве. Они подобрали ключ, а после вскрыли сейф с помощью отверток.

Из квартиры Паршуты пропали деньги и украшения. После совершения преступления воры скрылись в неизвестном направлении. Когда именно злоумышленники проникли в жилище Юлии, пока не сообщается.

Также пока не раскрывается точная сумма ущерба. По факту случившегося проводится доследственная проверка.

Ранее блогерша Айза-Лилуна Ай рассказал о неприятности перед Новым годом. В жилище знаменитости проникли воры. Звезда соцсетей лишилась 31 тысячи долларов.